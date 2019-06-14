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14.06.19 17:38

Украина и мир не признают российские паспорта жителей оккупированного Донбасса, - МИД

Министерство иностранных дел Украины заявило, что Украина и мир никогда не признают российские паспорта, выданные Россией жителям оккупированного Донбасса.

Украина и мир не признают российские паспорта жителей оккупированного Донбасса, - МИД

Об этом написала в Twitter спикер МИД Екатерина Зеленко, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что продолжается дальнейшая работа над новыми санкциями против России.

"Кремлевский режим и его марионетки начали ускорять предоставление гражданства России для украинцев на оккупированных территориях Донбасса. Преднамеренно провокационный акт, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями против России", - заявила Зеленко.

Напомним, Российская Федерация 14 июня начала выдачу своих паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Указ президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для граждан Украины, живущих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, вышел 24 апреля.

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