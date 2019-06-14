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14.06.19 17:41

Экс-глава "ЦИК ДНР" Лягин арестован судом на 2 месяца без права залога, - Сарган

Решением Шевченковского суда Киева бывший руководитель "Центральной избирательной комиссии" террористической организации "ДНР" Роман Лягин арестован на 2 месяца

Экс-глава "ЦИК ДНР" Лягин арестован судом на 2 месяца без права залога, - Сарган

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

"Решением Шевченковского суда бывший руководитель так называемой "центральной избирательной комиссии" террористической организации "ДНР" Роман Лягин взят под стражу на 60 суток без альтернативы залога", - говорится в сообщении.

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Ранее Лягин был задержан сотрудниками ГПУ и СБУ.

Лягин был главой "ЦИК" на "референдуме" 11 мая 2014 г. С 16 мая по 26 сентября был "министром труда и социальной политики ДНР". С 26 сентября 2014 года снова возглавил "ЦИК ДНР". В апреле 2016 года главарь "ДНР" Александр Захарченко уволил Лягина "в связи с деятельностью, несовместимой с должностью".

Экс-глава ЦИК ДНР Лягин арестован судом на 2 месяца без права залога, - Сарган 01

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