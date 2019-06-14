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14.06.19 17:58

Соратник Медведчука Тарас Козак купил телеканал ZIK

Народный депутат от "Оппозиционного блока", соратник Виктора Медведчука Тарас Козак стал новым владельцем медиахолдинга ZIK.

Соратник Медведчука Тарас Козак купил телеканал ZIK

Об этом сообщает телеканал "112 Украина", который также принадлежит Козаку, передает Цензор.НЕТ.

"14 июня 2019 года украинский политик Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". Таким образом, в медиаактиве Козака теперь три канала: "112 Украина", NewsOne и Zik", - отмечает телеканал.

Сам Тарас Козак заявил, что на базе трех своих телеканалов создаст новый медиахолдинг "Новости".

"Для меня приобретение телеканала ZIK - это осмысленный и прагматичный шаг. Информационное вещание в Украине на сегодня опережает многие мировые крупные каналы по своей мобильности, интересу аудитории, изображению. Получив ZIK, я смогу построить крупнейшую сеть информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными и в тот же момент создает их большую капитализацию как актива. И этот актив называется информационный медиахолдинг "НОВОСТИ", - отметил Козак.

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