Соратник Медведчука Тарас Козак купил телеканал ZIK

Об этом сообщает телеканал "112 Украина", который также принадлежит Козаку, передает Цензор.НЕТ.

"14 июня 2019 года украинский политик Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". Таким образом, в медиаактиве Козака теперь три канала: "112 Украина", NewsOne и Zik", - отмечает телеканал.

Сам Тарас Козак заявил, что на базе трех своих телеканалов создаст новый медиахолдинг "Новости".

"Для меня приобретение телеканала ZIK - это осмысленный и прагматичный шаг. Информационное вещание в Украине на сегодня опережает многие мировые крупные каналы по своей мобильности, интересу аудитории, изображению. Получив ZIK, я смогу построить крупнейшую сеть информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными и в тот же момент создает их большую капитализацию как актива. И этот актив называется информационный медиахолдинг "НОВОСТИ", - отметил Козак.

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