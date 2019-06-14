Полиция установила личность подозреваемого в поджоге волонтерской палатки в Харькове. Им оказался ранее неоднократно судимый гражданин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Им оказался местный житель, 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - отмечается в информации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жадан выступил в поддержку волонтерской палатки в Харькове. ФОТОрепортаж

Напомним, палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес. 11 мая на палатке появилось предписание о сносе.

На следующий день прошла акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.

13 мая сотрудники коммунального предприятия прибыли для сноса палатки с грейдером и трактором, но активисты стали перед ними живой стеной, и коммунальщики ретировались.

18 мая суд отказал горсовету Харькова в удовлетворении иска о сносе волонтерской палатки.

20 апреля неизвестные подожгли палатку. Никто не пострадал. Огонь уничтожил около 30% ее фасада, но металлические конструкции остались целы.

В этот же день Харьковский горсовет проиграл в суде апелляцию, судьи позволили оставить палатку в центре города.