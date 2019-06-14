Данилюк обсудил с временно поверенным в делах США в Украине Квин реформу сектора безопасности и обороны. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Во время встречи стороны обсудили состояние и перспективы реформирования сектора безопасности и обороны Украины и вопросы расширения двустороннего сотрудничества с США", - говорится в сообщении.

Среди приоритетов в работе СНБО Украины Данилюк назвал военную реформу, а также реформирование ГК "Укроборонпром", поставку качественного оружия и техники для украинской армии, энергетическую безопасность, кибербезопасность, реформу СБУ и разведывательных органов. Секретарь СНБО также подчеркнул важность активизации работы "минского формата".

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В свою очередь, Куин отметила прогресс в реализации оборонной реформы, подчеркнула важность проведения прозрачного международного аудита ГК "Укроборонпром", и заверила в неизменности поддержки США Украины на геополитической арене.

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