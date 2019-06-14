После покупки Медведчуком телеканала ZIK журналисты Кипиани и Недзельский закрывают свои проекты на канале. Об увольнении заявляют и топ-менеджеры

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Кипиани отметил: "По дороге на презентацию книги "Дело Василия Стуса" узнал новость, что адвокат Стуса Медведчук купил телеканал, на котором более 6 лет выходила программа "Историческая правда-ZIK".

Мы сделали около 500 выпусков. Как автор и ведущий программы сообщаю, что передача закрывается. Медведчук - это враг моей страны, убийца и в прошлом, и будущего".

Роман Недзельский в Фейсбуке написал: "Официально - телеканал ZIK теперь принадлежит Медведчуку. А я - завтра выдаю в эфир последний выпуск еженедельника "Детали" и иду искать работу.

Я много раз опровергал информацию о продаже канала раньше, потому что официально руководил каналом менеджмент Петра Дыминского. С этими людьми у меня были договоренности о невмешательстве в новости и еженедельник, и я благодарю, что достигнутые договоренности были соблюдены. Мы могли делать новости и итоговую программу так, как видела их редакция".

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Также об увольнении заявили и топ-менджеры канала. С канала ZIK увльняется я руководитель департамента производства собственных программ Ольга Мовчан и главный редактор ИА ZIK Татьяна Вергелес.

"За 9 лет работы меня множество раз переспрашивали, Купил ли Медведчук ZIK. И это всегда было неправдой. Но вот это произошло - Тарас Козак, соратник кума Путина, владелец ZIKа. Я для себя не вижу никакой возможности продолжать здесь работу. Очень не хочется, чтобы на репутации проукраинского телеканала медведчуки прокладывали себе путь к власти. Грустно", - сообщила в Фейсбуке Ольга Мовчан.

"Мой ЗИК закончился. Увольняюсь ", - написала Татьяна Вергелес.