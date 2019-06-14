Агент Кремля Медведчук за год купил три новостных украинcких телеканала, - Бутусов

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Три новостных телеканала - 112, "Ньюсван" и с сегодняшнего дня - ZIK, куплены кумом Путина и агентом Кремля в Украине Виктором Медведчуком всего за один год.

Россия наращивает свое влияние на украинскую политику - как-то не похоже, чтобы так себя вела страна, которая готовится заключить мир. Это прямая информационная и организационная подготовка к масштабной войне.

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Причем обратите внимание на демонстративные действия - никто не пытается прятать имена владельцев, наоборот, этим явно бравируют. Ведь формально оформивший на себя канал Тарас Козак - ближайший партнер Медведчука и его самое доверенное лицо.

Чем больше политических активов скупает Медведчук, тем больше возможностей для того, чтобы спровоцировать широкомасштабный военный конфликт создает Путин.

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Открытая дестабилизация государства, создание прокремлевских марионеточных проектов, раскручиваемых своими телеканалами - и все это без какого-либо противодействия государства! Это поведение жертвы.

Конечно, никогда Тарас Козак не вложит ни копейки в такой медиа-актив - он всего лишь исполнитель, который получил кремлевские деньги и легализовывает в Украине влияние Москвы.

Что ж, теперь эту проблему национальной безопасности обязан решать новый Верховный главнокомандующий, новый секретарь СНБО и новый исполняющий обязанности главы СБУ.

В архиве АП лежит постановление Верховной Рады и решение СНБО о введении санкций против телеканалов Медведчука "112" и "Ньюсван". Порошенко не ввел в действие своим указом решение СНБО, смелости не хватило, и ответственность за эту проблему переложил на нового президента. Хватит ли духа у Зеленского сделать то, что не посмел его предшественник?