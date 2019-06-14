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14.06.19 19:52

Украинские связисты принимают участие в учениях НАТО "CWIX-2019" по кибербезопасности, - Минобороны. ФОТО

12 июня во городе Быдгощ, Республика Польша, состоялось торжественное открытие учений НАТО "CWIX-2019", в котором принимают участие более 1500 специалистов из 36 стран-членов НАТО и стран-партнеров. Среди участников - представители войск связи Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Украинские связисты принимают участие в учениях НАТО CWIX-2019 по кибербезопасности, - Минобороны 01

Во время учений НАТО "CWIX-2019" офицеры-связисты ВСУ вместе с коллегами из 17 государств-членов НАТО и стран-партнеров будут отрабатывать вопросы по обеспечению кибернетической безопасности в информационно-телекоммуникационных системах.

Украинские связисты принимают участие в учениях НАТО CWIX-2019 по кибербезопасности, - Минобороны 02

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Учения НАТО "CWIX-2019" продлятся до 28 июня текущего года. В течение этого времени в рамках работы целевой группы по кибернетической безопасности запланировано провести около 100 тестов и исследований, для выполнения которых привлекается киберподразделение Вооруженных Сил Украины.

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