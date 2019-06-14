Украинские связисты принимают участие в учениях НАТО "CWIX-2019" по кибербезопасности, - Минобороны. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Во время учений НАТО "CWIX-2019" офицеры-связисты ВСУ вместе с коллегами из 17 государств-членов НАТО и стран-партнеров будут отрабатывать вопросы по обеспечению кибернетической безопасности в информационно-телекоммуникационных системах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десантники 25-й ОВДБр принимают участие в международных учениях Saber Guardian-2019. ФОТОрепортаж

Учения НАТО "CWIX-2019" продлятся до 28 июня текущего года. В течение этого времени в рамках работы целевой группы по кибернетической безопасности запланировано провести около 100 тестов и исследований, для выполнения которых привлекается киберподразделение Вооруженных Сил Украины.