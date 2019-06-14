У нас уже были "скидки" по Харьковским соглашениям. В результате мы потеряли Крым, - Яценюк о заявлениях Бойко и Медведчука о скидках на российский газ

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.

"Мы уже имели" скидку "на газ от России по Харьковским соглашениям. В результате этого мы потеряли Крым, ведь Россия поставила тогда условие - продолжение пребывания российской военной базы Черноморского флота на территории Украины", - сказал он.

"Известные" спасатели Украина "Бойко и Медведчук раз поехали в РФ. Потому что их предыдущий визит к Медведеву добавил им 1 или 2 процента рейтинга", - отметил он.

"Они поехали принести скидку 25% на газ. Можно без скидок? Мы уже имели "скидку" по Харьковским соглашениям. В результате этих Харьковских соглашений мы потеряли Крым, потому что Россия фактически поставила тогда условие - продолжение пребывания российской военной базы Черноморского флота на территории Украина ", - подчеркнул лидер НФ.

Он сказал, что к 2014 году украинские премьеры и президенты "на Новый год приезжали не под елку, а под российский Газпром, на коленях там ползали и выпрашивали газовый контракт": "Мы сказали: нет, так больше не будет. Теперь мы покупаем газ только у европейцев, только по прозрачной формуле, только по прозрачной цене ".

Арсений Яценюк вспомнил о своих переговорах 2014 г. как главы правительства с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером в Киеве: "Я говорю: мы с вами все обязательно подпишем. Только вы сначала верните деньги, которые мы вам переплатили. А после этого мы с вами подпишем новое соглашение ".