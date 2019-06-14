Фирсову предлагали опубликовать материалы из взломанной почты Грановского

Об этом Фирсов сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Фирсова, эстонский предприниматель Хилар Тедер впервые обратился к нему в 2016 году, когда он еще был депутатом, в связи с конфликтом вокруг ТЦ "Скай Молл".

"Тогда я посчитал своим долгом не покрывать Грановского, а придать эту информацию огласке. А кроме того - подал документы в ГПУ, МВД и НАБУ, и давал показания на допросах. Грановский тогда обвинял меня в том, что я выполняю чей-то политический заказ, так как не мог поверить, что в реальности кто-то может просто из принципа требовать законности", - написал Фирсов.

Теперь представители эстонского предпринимателя Хилара Тедера опять вышли на него, на этот раз - с предложением опубликовать взломанную переписку Грановского, утверждает Фирсов.

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"Мое мнение относительно Грановского не изменилось. Ни от чего из того, что я говорил и писал о нем, я не отказываюсь. Более того, считаю что таким не должно быть места в украинской политике. Однако, публиковать материалы, добытые преступным путем, я не буду. И считаю, что бороться против беспредела с помощью другого беспредела - не правильно и бесполезно", - написал экс-нардеп.

"Кроме того, недавно мне стало известно, что компания Arricano имеет бизнес в оккупированном Крыму и таким образом фактически признает оккупационную администрацию полуострова и платит ей налоги. И это обстоятельство уже не позволяет мне считать дальше эту компанию честными европейскими инвесторами и помогать этим людям в каком-либо виде", - добавил Фирсов.

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По словам политика, он не жалеет, что помог Хилару Тедеру в 2016. "Но работать черным пиарщиком и публиковать сомнительную информацию из взломанных почт я не хочу, не буду и не советую другим. Тем более мне не хочется помогать, и вообще чтобы мое имя было как-то связано с компанией, имеющей бизнес в оккупированном Крыму", - подытожил Фирсов.