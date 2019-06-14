Зеленский встретился с семьями захваченных Россией военных моряков

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства подчеркнул, что держит ситуацию на контроле и напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву в этом деле.

"Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родственники погибших десантников и экипажа сбитого ИЛ-76МД просят президента взять дело под контроль. ДОКУМЕНТ+ВИДЕО

Во время встречи поднимался вопрос поддержки семей моряков, в том числе обеспечение их жильем. Также речь шла о законопроекте, который предусматривает предоставление пленным морякам статуса участников боевых действий.

Президент подчеркнул, что из-за недееспособности действующей Верховной Рады принятия этого документа на нынешнем этапе невозможно. Зеленский убежден, что законопроект рассмотрят народные депутаты уже нового созыва.

Также читайте: "Верят, что Украина их вытащит", - Геращенко рассказала о письмах от пленных моряков. ДОКУМЕНТ

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь принимать участие в слушаниях.

Также на Цензор.НЕТ: РФ не ответила на ноту с требованием назвать дату и место освобождения украинских военнопленных моряков, - Климкин

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.