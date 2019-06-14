Зеленский в Фейсбуке предложил три кандидатуры на должность главы Львовской ОГА и заявил, что хочет услышать о них мнение людей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
В сообщении отмечается: "День добрый, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА.
Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах?
Да и вообще - кто вам больше нравится?
Вот наши кандидатуры:
1. Денис Шмыгаль, 43 года. Кандидат экономических наук.
Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ПАО "ДТЭК Западэнерго".
2. Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании "Эко-Оптима". Лауреат премии "Человек года" в номинации "Предприниматель года".
3. Маркиян Мальский, 35 лет. Адвокат, кандидат юридических наук. Председатель западно филиала юридической компании Arzinger.
Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.
Что думаете?"