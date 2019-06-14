Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
14.06.19 20:40

Зеленский в Фейсбуке предложил три кандидатуры на должность главы Львовской ОГА и заявил, что хочет услышать о них мнение людей

Президент Зеленский предложил три кандидатуры на должность главы Львовской ОГА в Фейсбуке и захотел услышать о них "мнение людей".

зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

В сообщении отмечается: "День добрый, Львовщина!  Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА.

Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах?
Да и вообще - кто вам больше нравится?

Вот наши кандидатуры:

1. Денис Шмыгаль, 43 года. Кандидат экономических наук.
Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ПАО "ДТЭК Западэнерго".

2. Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании "Эко-Оптима". Лауреат премии "Человек года" в номинации "Предприниматель года".

3. Маркиян Мальский, 35 лет. Адвокат, кандидат юридических наук. Председатель западно филиала юридической компании Arzinger.
Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

Что думаете?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент уволил 15 глав ОГА (обновлено)

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100