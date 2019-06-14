В Молдове опять одно правительство: кабмин Филипа ушел в отставку, Санду объявила страну "свободной"

Премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что отставка правительства под руководством Павла Филиппа стала победой не парламентской коалиции, а всех граждан страны. Об этом она сказала во время брифинга, комментируя решение Демократической партии об отставке правительства Павла Филиппа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Решение Демократической партии - естественное, но запоздалое, потому что правительства Павла Филиппа не существует с 8 июня, когда легитимным парламентом было утверждено новое правительство страны. К сожалению, режим под руководством Плахотнюка (Влад Плахотнюк - лидер Демпартии Молдовы. - Ред.) несколько дней держал в заложниках всю страну. Но, наконец, Молдова стала свободной", - заявила Санду.

По ее словам, "оскорбительные действия" Плахотнюка "не останутся безнаказанными", и вскоре независимое правосудие применит необходимые санкции к Плахотнюка и тем, кто выполнял его приказы.

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Глава молдавского правительства выразил надежду, что члены Демократической партии цивилизованно приступят к парламентской работе, и не станут заниматься саботажем и шантажом государственных служащих.

Санду призвала также членов Конституционного суда пересмотреть свои решения, которые были приняты с нарушением Конституции, и уйти в почетную отставку. Она призвала к немедленной отставке и Генерального прокурора страны Эдуарда Харунжена.

Ранее Демократическая партия заявила об отставке правительства под руководством Павла Филиппа.

Напомним, ранее парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.

Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

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В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.

ЕС назвал сформированное накануне новое правительство Молдовы легитимным, положительно воспринимает принятые им решения и готов с ним работать.

10 июня в Кишиневе состоялось заседание двух правительств - во главе с Павлом Филипом и во главе с Майей Санду. Оба кабинета министра не признавали легитимность друг друга.