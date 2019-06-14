Украина представила свою юридическую позицию против РФ на суде в Гааге за две недели, - Зеркаль

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Зеркаль отметила: "Две недели напряженной работы команды Украины во время судебных заседаний во Дворце мира в Гааге. Наша команда работала день и ночь, чтобы достойно представить позицию Украины в юридической борьбе с Россией.

Две недели - это вечность для современного ритма жизни. Но и они есть лишь вершиной айсберга многолетней работы - сбор доказательств, представление меморандумов и других документов, представление позиции о нарушении Россией норм международного права.

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За несколько месяцев арбитры примут решение будут рассматривать по существу уже поданы нами доказательства российских нарушения.

Россия видит себя победителем которого не судят, поэтому отрицает саму возможность того, что ее действия могут рассматриваться судом или трибуналом.

Мы же считаем, что Россия - международный преступник, который должен быть привлечен к ответственности.

Поэтому признание юрисдикции Судом ООН и трибуналом по морскому праву будет победой. Для нас и для всего мира.

В пользу РФ играет каждый вопрос и каждый нечеткость. Международные судебные инстанции очень консервативны в определении своей юрисдикции. (В отличие от барышивского суда).

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В обоих делах Россия хочет поставить преступление себе на службу. Она утверждает, что наше дело о применении оружия и агрессии со стороны России, а потому и Суд ООН, и суд не могут рассматривать представленные нами дела. Наша же миссия - доказать, что мухи отдельно, котлеты отдельно.

К тому же, мы имеем первый в мире межгосударственный спор о финансировании терроризма. Соответствующая Конвенция является сложной и многослойной. Речь идет о трех уровнях правонарушений - совершение актов терроризма, финансирование терроризма и ответственности за невыполнение своих обязанностей по предупреждению и противодействию фнансуванню терроризма.

По делу о международного морского права Россия добавляет ко всему еще и вопрос статуса Азовского моря и Керченского пролива.

Россия, буквально, пытается заставить арбитров подтвердить, что ничего не изменилось со времен Российской империи. А запутанная история наших с РФ отношений по этому вопросу только усложняет нашу задачу по отстаиванию наших суверенных прав по Конвенции ООН по морскому праву.

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Я рада, что дела, в которых представляю Украину, одни из самых прозрачных в мире. Вы могли следить за онлайн трансляциями. Большинство документов уже или скоро будут доступны. Вы можете сами оценить качество работы всей команды.

В конце этих двух недель хочу поблагодарить всю нашу команду".