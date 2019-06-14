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14.06.19 21:46

Итальянцы хотят получить от Украины миллионные компенсации за гибель репортера на Донбассе

Родственники журналиста Роккелли, в гибели которого в Италии обвиняют украинского солдата Виталия Маркива, хотят получить миллионные компенсации от государства Украина.

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Об этом на сегодняшнем заседании суда по делу Маркива заявила адвокат Алессандра Баллерини, представляющая семью Роккелли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Адвокат резко осудила Украину за "бездействие в расследовании обстоятельств и причин смерти итальянского фотографа". Она убеждена, что украинская сторона оскорбила достоинство родителей погибшего.

По ее словам, семья Роккелли никогда не хотела говорить о деньгах, но защитница требует от суда присяжных назначить компенсацию на сумму в 1 млн евро - по 500 тысяч евро для матери и отцу погибшего. Для гражданской жены погибшего Баллерини просит 800 000 евро.

"Мы просим приговора, который вернет спокойствие семье и признает профессионализм, страсть и смелость Андреа Роккелли", - заявила Баллерини, добавив, что "разрыв с украинской властью остается неисправимым".

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Еще одно денежное возмещение другой адвокат предложил для сестры фотографа.

Также компенсации потребовали Союз итальянской прессы FNSI и областная Ассоциация журналистов Ломбардии. Они не озвучили сумму своих требований, передав их суду в письменном виде. Деньги обещают использовать "для защиты итальянских журналистов".

Суд над Маркивым продолжается с 6 июля прошлого года. Осталось провести еще 3 заседания. В следующую пятницу с речью выступит ведущий защитник подсудимого Раффаэлле Делла Валле и адвокат-представитель Украины - Никколо Бертолини Клеричи, 5 июля итоги защиты огласит адвокат Донателла Рапелли. Вердикт ожидают 12 июля.

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Напоминаем, 29-летний украинский нацгвардеец Виталий Маркив был арестован 30 июня 2017 г. в аэропорту Болоньи. Его обвиняют в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в результате обстрела у Славянска 24 мая 2014 г.

Военный отвергает обвинения и отрицает свою причастность. Его адвокат Делла Валле считает обвинения против Маркива безосновательными, а следствие предвзятым. Украина также отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера.

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Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивает на версии умышленного убийства фотокорреспондента во время войны в Донбассе. Общества журналистов Италии выдвинули иск против государства Украина в связи с гибелью их коллеги Андреа Роккелли. Обвинения против Маркива и государства Украина объединены в одно дело.

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