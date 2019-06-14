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14.06.19 22:23

Он хочет быть единственным бенефициаром ПЦУ, - Епифаний о Филарете

Почетный патриарх Филарет хочет быть единственным бенефициаром Православной церкви Украины,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  заявил митрополит Епифаний в эфире Радио НВ.

"После Объединительного собора и после получения Томоса у нас произошли определенные различия в будущем видении развития единой поместной православной церкви, по модели управления церковью, которая объединилась", - сообщил Епифаний.

По его словам, так называемыми акционерами Томоса является не какое-то определенное лицо, а украинский народ.

"Но сейчас мы видим, что одним единственным бенефициаром хочет быть одна определенная фигура (Филарет - Ред.), Определенным одним акционером. Но мы хотим, чтобы эта церковь в будущем руководствовалась соборно, а не единолично. [...] К сожалению, определенные властные амбиции со стороны почетного патриарха Филарета хотят разрушить все столетние надежды украинского народа иметь свою поместную православную церковь ", - добавил Епифаний.

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