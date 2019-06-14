Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
14.06.19 22:33

Данилюк провел совещание в ситуационной комнате СНБО, которую ранее считал украденной. ФОТО

В Главном ситуационном центре СНБО по инициативе СБУ прошло межведомственное совещание по вопросам усиления борьбы с контрабандой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Данилюк провел совещание в ситуационной комнате СНБО, которую ранее считал украденной 01

В совещании приняли участие представители СБУ, МВД, Министерства финансов, Минэкономразвития, Государственной пограничной службы, Государственной фискальной службы, Национальной полиции, НАБУ, ГБР.

Как видно на фотографиях, оборудование и мониторы ситуационного центра СНБО не пропали и активно используются участниками совещания.

Данилюк провел совещание в ситуационной комнате СНБО, которую ранее считал украденной 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": После смены власти из ситуационной комнаты АП вынесли мониторы и серверы с секретными данными, - Данилюк. ВИДЕО

Секретарь СНБО Данилюк предложил присутсвующим на следующей неделе представить предложения относительно практических шагов по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил, после чего они будут обобщены и представлены на рассмотрение Президенту.

Данилюк провел совещание в ситуационной комнате СНБО, которую ранее считал украденной 03

Напоминаем, ранее Данилюк заявлял о пропаже из ситуационной комнаты АП мониторов и серверов с секретной информацией.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100