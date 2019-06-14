Секретарь СНБО Данилюк нашел ситуационную комнату СНБО, о пропаже которой он заявлял. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

В совещании приняли участие представители СБУ, МВД, Министерства финансов, Минэкономразвития, Государственной пограничной службы, Государственной фискальной службы, Национальной полиции, НАБУ, ГБР.

Как видно на фотографиях, оборудование и мониторы ситуационного центра СНБО не пропали и активно используются участниками совещания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": После смены власти из ситуационной комнаты АП вынесли мониторы и серверы с секретными данными, - Данилюк. ВИДЕО

Секретарь СНБО Данилюк предложил присутсвующим на следующей неделе представить предложения относительно практических шагов по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил, после чего они будут обобщены и представлены на рассмотрение Президенту.

Напоминаем, ранее Данилюк заявлял о пропаже из ситуационной комнаты АП мониторов и серверов с секретной информацией.