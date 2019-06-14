Нацбанк оспорил отстранение Рожковой

Ходатайство об отмене своего предыдущего решения Барышевский суд должен рассмотреть в течение 5 дней, то есть, до 19 июня включительно. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Кроме этого, в НБУ в очередной раз подчеркнули, что не получили в установленном действующим процессуальным законодательством порядке решение суда.

"Екатерина Рожкова участвует в работе и заседаниях правления НБУ, а также выполняет полномочия первого заместителя председателя Нацбанка исключительно как должностное лицо НБУ, а не физическое лицо-гражданин, что исключает даже теоретическую возможность выполнения установленных судом запретов", - сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

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Финансовый регулятор отмечает, что никаких запретов должностному лицу НБУ - первому заместителю председателя ведомства Екатерине Рожков постановлением Барышевского районного суда Киевской области не установлено.

"Принимая во внимание изложенное, принятые постановлением Барышевского районного суда Киевской области меры обеспечения иска путем запрета Екатерине Рожковой совершать действия, касающиеся деятельности НБУ, как физическому лицу-гражданину, а не должностному лицу, являются ничтожными", - констатировали в Нацбанке.

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Напомним, НБУ сообщил, что получил письмо от физического лица, где сообщается, что Барышевский районный суд Киевской области запретил Рожковой выполнять возложенные на нее должностные обязанности.