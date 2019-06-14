Предприниматель поджег себя на сессии горсовета в Бердичеве на Житомирщине. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет местное издание 20 хвилин

Инцидент произошел после открытия сессии городского совета, около 10 часов утра. Депутаты, которые бросились тушить огонь, также пострадали и получили ожоги.

Сейчас в здании горисполкома продолжаются следственные действия, туда прибыли представители полиции и прокуратуры. Пострадавшего мужчину забрали в городскую больницу, сессия продолжилась в другом помещении.

Как сообщают местные издания, пдприемець, который пытался совершить самосожжение на сессии, давно известен в Бердичеве.

Ранее он занимался ресторанным бизнесом, был владельцем кафе "У пани Новак" и ресторана "Наяда" на территории городского пляжа. Через этот ресторан у предпринимателя возник конфликт с арендатором \, о чем знали в Бердичевском горисполкоме.

Для разрешения конфликта обоих предпринимателей вызвали на заседание исполкома, но виновник сегодняшнего инцидента тогда не пришел решил, что эпатажный поступок с поджогом лучше способствовать решению ситуации.