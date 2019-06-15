За ЧП в исправительных учреждениях Украины стоят "воры в законе", правоохранителям нужен инструмент для удаления этой опухоли, - Аброськин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он сообщил, что на днях под председательством Генерального прокурора Украины Юрия Луценко прошло совещание, в котором приняли участие руководство Национальной полиции, СБУ, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. На нем рассматривались вопросы о последних негативных событий, имевших место в государственных исправительных учреждениях, расположенных в Одесской, Черкасской, Днепропетровской областях.







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"Сегодня, к сожалению, в каждой области страны есть "положенцы", которые по согласованию с "ворами в законе" в местах лишения свободы выбирают так называемых "смотрящих", деятельность которых, прежде всего, направлена на ослабление режима содержания, по принципу "поддерживаешь воровское движение - живешь комфортно, получаешь "грел" и привилегии", - написал Аброськин.

По его словам, главной целью деятельности так называемых "воров в законе" является личное обогащение и наполнения разного рода "общаков", которые и являются финансовой основой для дальнейшей преступной деятельности и распространения "воровской идеологии".

"На сегодня подконтрольное ворам только одно учреждение перечисляет в "воровской общак" до 500 тыс. грн ежемесячно, кстати в настоящее время в Украине функционируют 138 учреждений исполнения наказаний", - отметил Аброськин.

Он также отметил, что за часть этих денег созданы и действуют различные подконтрольные "ворам" общественные организации, отдельные псевдоактивисты, нанимаются адвокаты, а также коррумпируются сотрудники правоохранительных органов и судьи.

"В последнее время "воры" активно используют разного рода журналистов, правозащитные группы, цель одна - ослабление режима содержания в исправительных учреждениях, дискредитация руководителей разного уровня правоохранительных органов, занимающих принципиальную позицию", - добавил он.

"Если у нас правоохранителей не будет соответствующего инструмента в виде соответствующего закона для удаления из организма нашей страны раковой опухоли под названием "воры в законе", она будет распространяться на весь организм, на все сферы жизнедеятельности нашей страны", - подытожил Аброськин.

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