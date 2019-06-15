Жара и отсутствие ветра: в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели рассказали, что метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое в Киеве происходят с 8 июня.

"В течение 12 - 13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5 - 6 среднесуточных предельно-допустимых концентраций в районах: вул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей", - заявили в ГСЧС.

Сообщается, что по прогнозу Гидрометцентра жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии и уровень загрязнения с тенденцией дальнейшего роста в столице будет удерживаться до 18 июня 2019.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за жары в Киеве повысился уровень загрязнения воздуха, - ГСЧС