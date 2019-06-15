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15.06.19 12:22

Замвоенкома задержан на Одесчине при получении 1 тыс. долл. взятки за выдачу "белого билета" призывнику, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили в систематическом получении взяток заместителя руководителя одного из районных военных комиссариатов Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Замвоенкома задержан на Одесчине при получении 1 тыс. долл. взятки за выдачу белого билета призывнику, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения взяток от призывников за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы якобы по состоянию здоровья.

Правоохранители задержали злоумышленника вблизи военкомата во время получения очередной взятки в размере 1 тыс. долларов.

Смотрите: Замвоенкома задержан в Мелитополе при получении 29 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Замвоенкома задержан на Одесчине при получении 1 тыс. долл. взятки за выдачу белого билета призывнику, - СБУ 02

Решается вопрос об объявлении взяточнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Также смотрите: СБУ на Одесчине разоблачила военкома, наладившего незаконную выдачу белых билетов за 500 долл. ФОТО

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