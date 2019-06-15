Замвоенкома задержан на Одесчине при получении 1 тыс. долл. взятки за выдачу "белого билета" призывнику, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения взяток от призывников за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы якобы по состоянию здоровья.
Правоохранители задержали злоумышленника вблизи военкомата во время получения очередной взятки в размере 1 тыс. долларов.
Решается вопрос об объявлении взяточнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.