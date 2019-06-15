На Львовщине в результате случайного выстрела погиб военнослужащий, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, 9 июня 2019 года военнослужащий одной из воинских частей на Львовщине, нарушив правила обращения с оружием, неосторожно нажал на спусковой крючок. Это привело к несанкционированному выстрелу и огнестрельному ранению другого военнослужащего, который после полученной травмы скончался в Яворивской районной больнице.

Следователи теруправления ГБР сообщили солдату о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львовщине погиб мужчина, выпав из корзины собственного воздушного шара, - Нацполиция

11 июня постановлением следственного судьи к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 10 лет.

Также читайте: Винницкого активиста "Гражданской позиции" избили полицейские, он в реанимации без признаков сознания, - Гриценко