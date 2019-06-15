На станции метро "Харьковская" в Киеве задержан мужчина с пистолетом, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Инцидент произошел на станции метро "Харьковская". Полицейский, который нес службу в подземке, заметил подозрительного мужчину, который заметно нервничал. Его остановили и пригласили в комнату полиции.

Во время поверхностного осмотра следственно-оперативная группа обнаружила в сумке мужчины пистолет и патроны.

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"Мы приняли решение провести неотложный обыск по месту жительства правонарушителя. В результате процессуального действия в его квартире в Шевченковском районе столицы изъяли еще один пистолет и 50 патронов", - рассказал начальник управления полиции метрополитена Михаил Никонов.

Правоохранители установили, что злоумышленник - 33-летний киевлянин, который ранее не имел проблем с законом. По его словам, оружие и боеприпасы он купил через интернет.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.