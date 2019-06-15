Наемники РФ обстреляли из 152-мм артиллерии окраины Боровского на Луганщине, - СЦКК. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
13 июня, примерно 00:30, вооруженные формирования Российской Федерации с направления
населенного пункта Первомайск в направлении восточной окраине населенного пункта Боровское совершили обстрел из артилерийской системы калибра 152 мм.
В ходе осуществления фотофиксации, мобильная группа украинской стороны СЦКК установила два места взрывов артиллерийских снарядов калибра 152 мм с дистанционным взрывателем.
"Украинская сторона СЦКК призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования Российской Федерации вспомнить про все нормы гуманитарного права и прекратить пренебрегать минскими договоренностями", - говорится в сообщении.