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15.06.19 13:39

Наемники РФ обстреляли из 152-мм артиллерии окраины Боровского на Луганщине, - СЦКК. ФОТО

13 июня мобильная группа украинской стороны СЦКК осуществила фотофиксацию по факту обстрела восточной окраины населенного пункта Боровское, Северодонецкого района Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Наемники РФ обстреляли из 152-мм артиллерии окраины Боровского на Луганщине, - СЦКК 01

13 июня, примерно 00:30, вооруженные формирования Российской Федерации с направления
населенного пункта Первомайск в направлении восточной окраине населенного пункта Боровское совершили обстрел из артилерийской системы калибра 152 мм.

Наемники РФ обстреляли из 152-мм артиллерии окраины Боровского на Луганщине, - СЦКК 02

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В ходе осуществления фотофиксации, мобильная группа украинской стороны СЦКК установила два места взрывов артиллерийских снарядов калибра 152 мм с дистанционным взрывателем.

Наемники РФ обстреляли из 152-мм артиллерии окраины Боровского на Луганщине, - СЦКК 03

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"Украинская сторона СЦКК призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования Российской Федерации вспомнить про все нормы гуманитарного права и прекратить пренебрегать минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

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