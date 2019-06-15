С начала суток наемники РФ 8 раз обстреляли позиции ВСУ, под Авдеевкой враг применил минометы, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

На Луганском направлении 4 обстрела зафиксированы в районе Станицы Луганской. Здесь ночью противник устроил 2 краткосрочные провокации с использованием подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В то же время, 2 утренние огневые провокации, хотя и были так же непродолжительными, но уже с применением не только подствольных, но и ручных противотанковых гранатометов.

На Донецком направлении враг ночью из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра более часа вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Лебединского.

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С 4:00 до 4:25 десять 120 мм и двадцать 82 мм мин разорвались на подступах к Авдеевке. Их оккупанты выпустили со стороны Спартака.

Утром из стрелкового оружия были обстреляны позиции наших войск вблизи Новотроицкого, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Красногоровки. Оба обстрела продолжались по 20 минут.

Смотрите: "Меня сейчас из Авдеевки будут мочить из всех, сука, калибров!" - пособник "ДНР" Болотин жалуется, что оккупанты первые стреляют по ВСУ, после чего в "мирных прилетает ответка". ВИДЕО

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Потери врага в результате ответного огня со стороны наших военных уточняются.