Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
15.06.19 15:44

Марионетка Кремля Константинов заявил, что оккупированный Крым не нуждается в возобновлении поставок воды из Днепра

Спикер оккупационного парламента Крыма Владимир Константинов считает, что Крым не нуждается в возобновлении поставок воды из Днепра.

крым

Об этом он заявил журналистам 14 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Нам вода от Украины не нужна. Она жутко загрязненная. Мне недавно сказали специалисты, что вода, которая поступала в Крым, способствовала росту онкологических заболеваний. Что там льется, никто не контролирует… Сейчас они пусть сами разбираются со своими проблемами", – сказал Константинов.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С Россией у нас дипотношения есть? Торговля есть? Почему с Крымом не может быть экономических отношений? - Кравчук выступил против блокады оккупированного полуострова

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Оккупационные власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100