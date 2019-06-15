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15.06.19 16:45

Зеленский перезагрузит НАБУ и САП, если не увидит реальных результатов работы за три месяца, - замглавы АП Рябошапка

Президент Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду законопроект о перезагрузке Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, если эти органы в течение трех месяцев не докажут свою способность эффективно работать.

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Об этом заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, Зеленский во время встречи с руководителями НАБУ и САП потребовал результатов их работы, которые "удовлетворили бы запрос людей на справедливость" и "привлечение к ответственности лиц, причастных к коррупционным преступлениям".

"Мы слышали в последнее время о серьезных коррупционных скандалах: "Укроборонпром", "Центрэнерго", несколько других уголовных производств", - отметил Рябошапка. По его убеждению, все украинское общество заинтересовано, чтобы виновные в совершении этих правонарушений были привлечены к ответственности.

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"Поэтому мы ждем от этих антикоррупционных органов соответствующих процессуальных решений - это может быть предъявление подозрений определенным лицам или передача дел уже в суд, и на это все у нас есть несколько месяцев", - добавил чиновник АП.

"Президент определил, что должно быть три месяца, в течение которых они должны доказать, что могут эффективно работать, если им это не удастся, тогда президент будет вынужден реагировать путем внесения законодательной инициативы в парламент, и парламент будет принимать решение о возможной перезагрузке одного или двух антикоррупционных органов, в зависимости от того, кто из них не справился со своей задачей", - заявил Рябошапка.

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Напоминаем, 31 мая Президент Зеленский провел встречу с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким.

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