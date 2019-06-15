"С Украиной в сердце": в Днепре проходит первый масштабный фестиваль жизнелюбов. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

Студенты крупнейшего в Украине Университета третьего возраста готовы делиться своими умениями и энергичным настроением со всеми желающими. Присоединиться к фестивалю можно до 20:00. Вход – свободный.

Фестивальная площадка растянулся на всю верхнюю часть парка. Здесь можно послушать выступления хора, сыграть в шахматы и увидеть достижения народного творчества.

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"Эмоции действительно переполняют. Такое количество открытых сердец, добрых слов. За последние годы мы смогли охватить нашим программамы более 8 тыс горожан почтенного возраста. Для меня как городского головы эта программа важна. Мы помогаем людям находить общение, участвовать в образовательных проектах. Показываем в нынешние тяжелые времена то, что власть – не отстраненная от общества. Вы можете сами увидеть, насколько хорошо люди воспринимают, люди благодарны. Это то малое, что мы можем дать людям, трудовому подвигу и работе которых мы обязаны славой нашего прекрасного города на Днепре", – отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Немало внимания собрали поклонницы восточной гимнастики "Плейстик". Женщины балансируют со специальным принадлежностями, тренируя таким образом координацию и сердечно-сосудистую систему. "Я начала заниматься этой гимнастикой еще зимой. Очень нравится, что все движения в ней плавные", – рассказала участница фестиваля Людмила Казначеева.

Масштабным событием стал флешмоб жизнелюбов. Студенты элегантного возраста, старшим из которых более 80 лет, устроили динамическую ходу с танцевальными элементами. Все движения подбирали в соответствии с физическими способностями.

Участники флешмоба прошли также ряд тренировок. Впрочем большинство уже имеет такой опыт, ведь в прошлом году они стали рекордсменами в категории массовый танцевальный флешмоб среди людей почтенного возраста. Парковой аллеей прошлись также сторонники скандинавской ходьбы.

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"Я учусь в Университете уже пятый год. Сейчас много технологий, которыми наше поколение не слишком располагает. Не говоря уже о юридических и финансовых вопросах. Поэтому мы все это изучаем. И здоровье важно. Сейчас впервые занимаемся оздоровительной гимнастикой. Мы демонстрируем это, чтобы люди видели, как можно оздоравливаться, отдыхать и прекрасно проводить время", – убеждена студентка УТВ Алина Демина.

Вчера в Днепре стартовала первая Всеукраинская конференция руководителей и представителей Университетов третьего возраста Украины. В город съехались около сотни делегатов из 17 областей Украины – от Львова до Краматорска, а также специалисты из Польши, где тоже активно развивают программы для граждан элегантного возраста. Большинство участников съезда также присоединились к субботнему фестивалю жизнелюбов.

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Узнать больше об Университете третьего возраста можно здесь. Для регистрации в УТВ нужно предоставить: заявление, ксерокопии паспорта, пенсионное удостоверение (при наличии) и справку о присвоении идентификационного номера. Подать документы можно в территориальные центры социального обслуживания города Днепра или в Управление по вопросам развития социальной защиты населения: ул. СТАРОКОЗАЦЬКА, 40-б. Контакты: тел. 778-03-44; 093-134-46-69; 099-607-56-97.