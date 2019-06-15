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15.06.19 18:54

На Одесчине во двор частного дома ночью бросили гранату, - Нацполиция. ФОТО

В Лиманском Одесской области во двор частного дома ночью бросили боевую гранату.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Одесчине во двор частного дома ночью бросили гранату, - Нацполиция 01

Инцидент произошел около трех часов ночи. Услышав громкий звук, похожий на взрыв, в полицию позвонил владелец дома.

На Одесчине во двор частного дома ночью бросили гранату, - Нацполиция 02

На место выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Во дворе, недалеко забора, обнаружены следы, предварительно от взрыва гранаты РГД-5. 

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В результате происшествия пострадавших нет.

На Одесчине во двор частного дома ночью бросили гранату, - Нацполиция 03

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Государственный реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.

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