На Одесчине во двор частного дома ночью бросили гранату, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Инцидент произошел около трех часов ночи. Услышав громкий звук, похожий на взрыв, в полицию позвонил владелец дома.
На место выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Во дворе, недалеко забора, обнаружены следы, предварительно от взрыва гранаты РГД-5.
В результате происшествия пострадавших нет.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Государственный реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.