На печать бюллетеней для внеочередных выборов в ВР будет направлено более 281 млн грн, - ЦИК

Как сообщает пресс-служба ЦИК, ориентировочная стоимость изготовления бюллетеней для внеочередных парламентских выборов 21 июля составит 281 млн 845 тыс. 240 грн, передает Цензор.НЕТ. 26 июня комиссия планирует заключить договор с госпредприятием "Полиграфический комбинат "Украина" на эту сумму.

Ориентировочная стоимость услуг по доставке пакетов со специальной системой защиты для транспортировки протоколов - 362 тыс. 260 грн.

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Услуги по изготовлению и доставке номерных одноразовых пломб для пломбирования избирательных урн обойдутся в 594 тыс. 326 грн; услуги по изготовлению и доставке журналов регистрации документов, заявлений и жалоб в избирательной комиссии и журналов учета личного приема граждан в избирательной комиссии - в 621 тыс. 399 грн; услуги по изготовлению и доставке сборников "Разъяснение о порядке подсчета голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке после окончания голосования на выборах народных депутатов Украины" обойдутся в 416 тыс. 999 грн.

На услуги по доставке издания Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" планируют потратить 1 млн 120 тыс. грн.

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