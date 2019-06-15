Это мой матч жизни, выиграли, всех поздравляю, простите, больше не осталось эмоций, - тренер U-20 Петраков

Об этом он рассказал в эфире "UA:Перший", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В первую очередь хочу поздравить ребят, свой тренерский и административный штаб с этой победой. Возможно громко сказано, но и весь народ украинский. Здорово поддерживали. Спасибо фанатам огромное, играли как дома. Они нас гнали вперед, помогали, огромное спасибо им за это. Это мой матч жизни. Выиграли всех поздравляю, простите, больше не осталось эмоций", - сказал Петраков.

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Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3:1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.