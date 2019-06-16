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16.06.19 00:52

МинВОТ проведет мониторинг целей приезда крымчан на материковую Украину

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины решили провести мониторинг целей поездок жителей оккупированного Россией Крыма на материковую Украину.

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Его проведение анонсировал первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи на пресс-конференции в Херсоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По словам Куркчи, мониторинг в форме анонимного анкетирования будет проводиться на контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с Крымом "в ближайшее время".

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"Это позволит нам более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и с какими сталкиваются жители в оккупированном Крыму и определить тенденции. Мы проводили предварительные мониторинги и можем сказать, что основная часть обращается за решением проблем документирования, другая – за получением медицинских услуг. Есть определенная категория людей, которая связана с обучением. И очень маленькая часть пересекает админграницу, чтобы поехать дальше – на отдых или по другим делам", – рассказал Куркчи.

По информации министерства, подобный мониторинг уже проводился в прошлом году.

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