Мы в это верили и заслужили, - капитан сборной Украины по футболу U-20 Бондарь о победе на ЧМ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

"Я не знаю, как это передать словами. Думаю, любой игрок, который выигрывал крупные турниры, не сможет передать словами это ощущение. Невероятные эмоции и победа для всей Украины, для болельщиков, которые переживали, для наших родных и близких. Спасибо тренерскому штабу, который вел нас, и всем ребятам. Мы в это верили и заслужили. Пенальти в наши ворота? Не хочу обсуждать судейство. 3:1 – мы выиграли, мы чемпионы мира", – заявил капитан нашей молодежной сборной, защитник "Шахтера" Валерий Бондарь в комментарии UA:Перший.

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Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3:1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.