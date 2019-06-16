Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
16.06.19 01:40

Мы в это верили и заслужили, - капитан сборной Украины по футболу U-20 Бондарь о победе на ЧМ

Капитан сборной Украины U-20 Валерий Бондарь прокомментировал победу команды.

Мы в это верили и заслужили, - капитан сборной Украины по футболу U-20 Бондарь о победе на ЧМ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

"Я не знаю, как это передать словами. Думаю, любой игрок, который выигрывал крупные турниры, не сможет передать словами это ощущение. Невероятные эмоции и победа для всей Украины, для болельщиков, которые переживали, для наших родных и близких. Спасибо тренерскому штабу, который вел нас, и всем ребятам. Мы в это верили и заслужили. Пенальти в наши ворота? Не хочу обсуждать судейство. 3:1 – мы выиграли, мы чемпионы мира", – заявил капитан нашей молодежной сборной, защитник "Шахтера" Валерий Бондарь в комментарии UA:Перший.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Может, фарт был сегодня на моей стороне, - форвард сборной U-20 Супряга

Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3:1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100