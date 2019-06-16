Один украинский воин ранен, наемники РФ 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"15 июня вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… За текущие сутки один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

Террористы применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил: два раза Лебединское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза окраину населенного пункта Авдеевка - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия; Новотроицкое – из стрелкового оружия; Красногоровка – из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия; трижды Водяное - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Верхнеторецкого - со станкового противотанкового гранатомета; в районе населенного пункта Пески - с 82 мм гранатомета и станкового противотанкового гранатомета", - отметили в штабе ООС.

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Обстрелам также подверглись населенные пункты Станица Луганская, Новолуганское, Крымское, Травневый.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: дважды вблизи населенного пункта Водяное - из гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил: окраину Крымского - из стрелкового оружия", - подытожили в штабе ООС.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.