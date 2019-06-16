Более 230 дворов остаются подтопленными на Херсонщине, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 часов 16 июня остаются подтопленными 232 домохозяйства, из них 34 жилых дома. Уровень воды постепенно спадает", - говорится в сообщении.

Для откачки воды привлечены 44 человек и 15 единиц техники, из них от ГСЧС - 29 человек личного состава и 10 единиц техники.

В течение суток откачано 11 тыс. 100 кубометров воды (всего с начала работ - 67 тыс. 500 кубометров). Проложен временный металлический трубопровод диаметром 150 мм для отвода откачанной воды за пределы населенного пункта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители подтопленного села перекрыли трассу на Херсонщине