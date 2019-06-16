Христиане восточного обряда сегодня празднуют Троицу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Троица − это один из важнейших праздников в православном календаре. Она отмечается на 50-й день после Пасхи и всегда приходится на воскресенье. Христиане западного обряда отмечают Троицу через неделю после Пятидесятницы, но в этом году и православные, и католики отмечают праздник в один день.

В традиции христианства Пятидесятница − это символ обретения апостолами своего миссионерского предназначения. Праздник посвящен описанному в Новом Завете схождению Святого Духа на учеников Христа, когда они собрались в Иерусалиме вместе с Девой Марией и верующими в доме на холме Сион.

На апостолов в этот день снизошел огонь, после чего они, "исполнившись Духа Святого", получили дар разговаривать на языках, которых не знали ранее, чтобы проповедовать в мире.

В евангельской традиции схождение Святого Духа описывается как пламя, языки которого окружили каждого из апостолов, после чего они обрели "дар языков" - стали говорить на разных, не известных им раньше языках. Именно поэтому День Святой Троицы именуется также днем рождения Христианской Церкви.

Церковная служба в праздник Святой Троицы − одна из самых торжественных и красивых в году: храмы в этот день украшают зелеными ветвями, цветами и травой в знак обновления.

В этот день верующие украшают жилище свежими побегами березы, любистком, аиром, мятой, чабрецом, полынью. Поэтому Троицу в народе называют "зеленым" праздником.

Также к Троице принято проводить обряды очищения - от уборки в доме до очищения от грешных мыслей.

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