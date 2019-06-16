Зеленский присутствовал на подписании контракта "Метинвеста" с французской кампанией в Мариуполе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "канал 24".

На Мариупольском металлургическом комбинате (ММК) имени Ильича построят самую современную воздухоразделительную установку в Украине. Комплекс обеспечит потребности комбината в кислороде, который используется для производства чугуна.

В запуске проекта приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский, посол Франции в Украине Изабель Дюмон, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, вице-президент из операционного блока Air Liquide Ласад Джауани и генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Общие инвестиции в строительство комплекса составят 78,3 миллиона долларов США. Под проект привлечено финансирование государственного экспортно-кредитного агентства Франции (Bpifrance Assurance Export).

Мощность воздухоразделительной установки составит 25 тысяч кубометров кислорода в час. Инфраструктура комплекса включает станцию ​​газификации с хранилищем жидкого кислорода, испарителем и двумя насосами. Автоматизированная установка позволит снизить затраты энергоресурсов на 20%.

Оборудование для проекта изготовит Air Liquide, а реализуют его специалисты "Метинвест Инжиниринг" и ММК имени Ильича. На время строительства будет создана тысяча дополнительных рабочих мест. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется до конца 2021 года.

Подписание контракта происходило на площадке сталелитейного комплекса МНЛЗ №4, запущенного в марте. Комплекс, разработан с учетом новейших технологий и соблюдением европейских экологических стандартов, стал самым масштабным объектом промышленного строительства за годы независимости Украины. Проект обошелся Метинвесту в 150 миллионов долларов США, а оборудование для него изготовила австрийская компания Primetals Technologies, мировой лидер в области решений для металлургических предприятий.

"Я хочу поблагодарить Изабель Дюмон, наших французских партнеров за веру в стабильность Украины, в том, что мы – свободная демократическая страна. Мы можем говорить о больших инвестиционных проектах в Украине. Сегодняшний сигнал – это очень важный сигнал для всего мира, всем странам нечего бояться. Это важный инвестпроект для Украины и для Мариуполя. То, что показало нам сегодня это прекрасное предприятие, доказывает – у нас прекрасная страна и достойные люди", – подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Изабель Дюмон, со своей стороны, отметила, что участие французской компании в этом проекте группы "Метинвест" демонстрирует нашу веру в возможности города.

"Мариуполь становится все более привлекательным, несмотря на влияние конфликта на Донбассе. Обновление металлургического комплекса, инвестиции в промышленность будут добавлять Мариуполю новых сил, развивать рабочие места в городе. А это значит – укреплять территориальную целостность Украины. Мы уверены: Украина и Франция и в дальнейшем будут двигаться вперед к новым целям и свершениям", – добавила дипломатка.

В то же время генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков отметил, что их предприятие модернизирует не только основное производство, но и вспомогательную инфраструктуру.

"Последний раз такой проект был реализован еще в докризисном 2007 году. Впервые за 12 лет мы построим производственный комплекс своими силами. Компания Air Liquide – наш давний партнер, который производит самое современное оборудование. Под проект удалось привлечь зарубежное финансирование. Все это свидетельствует о том, что Метинвесту доверяют. А сейчас самое подходящее время, чтобы сделать украинскую металлургию конкурентоспособной на мировом рынке", – говорит он.

Вице-президент из операционного блока Air Liquide Engineering & Construction France Ласад Джауани заметил, что они довольны, что "Метинвест" выбрал именно их для этого проекта.

"Новый контракт подтверждает нашу способность предоставлять передовые инженерные решения, которые являются безопасными, надежными и высокоэффективными для наших клиентов", – резюмировал Джауани.