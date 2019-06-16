"Это абсурд": У Гройсмана опровергли слухи о выдвижении экс-главы Херсонской ОГА Гордеева на выборах в Раду

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук на своей странице в Facebook.

"Кто-то запустил слух, что партия "Украинская стратегия Гройсмана" якобы выдвигает по мажоритарке на одном из херсонских округов Андрея Гордеева, с именем которого связывают заказ убийства Екатерины Гандзюк. Это абсурд уже потому, что неделю назад было сказано, что Украинская стратегия Гройсмана не будет выдвигать мажоритарщиков. Но еще более абсурдно предположить, что Владимир Гройсман мог бы поддержать выдвижение человека, который может быть причастен к этому жестокому убийству", - написал Рябчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "За что их исключать из партии? Ни одного подозрения им не вручено", - Гончаренко о Гордееве и Рищуке, которые фигурируют в деле Гандзюк. ВИДЕО

Он в очередной раз подчеркнул позицию Гройсмана - найти и наказать всех исполнителей и заказчиков убийства Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виктор Гандзюк: "Гордеев, Рищук, Мангер - кто-то из них сказал, что надо убить Катю, другие - согласились"

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло производство из-за возможного разглашения Луценко данных об убийстве Гандзюк. ДОКУМЕНТ

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Ранее соучредитель "Слідство.Інфо" Анна Бабинец заявила, что херсонские правоохранители вероятно причастны к убийству Гандзюк.