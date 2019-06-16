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16.06.19 13:49

Наемники РФ обстреляли школу и магазин в оккупированной Михайловке, - ОБСЕ

Наемники российско-террористических войск обстреляли здание действующей школы в оккупированной Михайловке, которая находится в 58 км на запад от Луганска.

обстрел

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

"Наблюдатели обнаружили свежие отверстия от пуль в стеклопакетах окон на нескольких этажах здания. Повреждения были вызваны огнем из стрелкового оружия", - говорится в отчете ОБСЕ.

Директор школы сообщила о том, что повреждения произошли ночью 13 июня. Люди не пострадали.

По данным Миссии, ближайшие позиции боевиков расположены в 700 метрах на север от поврежденной школы.

Кроме того, в оккупированной Михайловке наблюдатели обнаружили повреждения местного магазина вследствие обстрела из стрелкового оружия.

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