Мощный взрыв на Тургеневской: разрушены три гаража, причина - утечка газа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Информатор" сообщает, побывав на месте взрыва.

Происшествие случилось около 23:30, когда большинство жителей домов, которые находятся рядом, спали. Все они проснулись от сильного толчка, во многих квартирах выбило не просто стекла, а окна вместе с рамами, повредился фасад зданий и предметы, которые находились в гараже, даже пробили стены внутри квартир.

Дом, который находится ближе всего к месту взрыва, остался не только без газа, а и без электроэнергии. Так как что-то оборвало кабеля на здании. В квартирах, которые расположены чуть дальше, стекла выбило только из деревянных окон, металлопластиковые остались целы. Осколки же засыпали весь двор, люди ходили по хрустящей от стекла земле.

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По состоянию на 08:30 16 июня, на месте дежурили правоохранители и несколько спасателей, место взрыва оградили, но и журналисты, и жильцы могли спокойно подойти к обломкам, даже несмотря на ленту. Люди самостоятельно убирали последствия взрыва с помощью мешков и метел. Они рассказали нам, что никакие коммунальщики к ним на помощь не приезжали.

Около 09:00 по данному адресу приехал глава Шевченковской районной администрации Гаряга Олег Александрович. Он пообщался с владельцами пострадавших квартир и осмотрел место происшествия со специалистами. Жильцов волновал вопрос, кто будет покрывать ущерб, что им делать, как жить без окон, света и газа. Конкретно на все вопросы Гаряга не ответил. Лишь посоветовал менять окна самостоятельно за собственные деньги, ведь пока будут выяснять, кто виноват в случившемся, никаких действий власть предпринимать не будет. Что касается света и газа. Электроэнергию постараются включить в ближайшее время, с газом — сложнее. Ведь во время взрыва бетонные плиты упали на газовую трубу, что могло вызвать еще более страшные последствия. Поэтому во избежание повторных ситуаций газ пока будет отключен.

Со слов жильцов известно, что гаражи сдавали в аренду, там часто стояли автомобили с кофемашинами, которые вы могли видеть по городу. Рядом также проходит строительство какого-то элитного на вид новостроя. Там окна также выбиты с первого по пятый этаж. Здание, которое находится за гаражами, в соседнем дворе, также осталось без нескольких окон. Глава Шевченковской администрации сообщил, что уже 17 июня, в понедельник, соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям. Специалисты будут решать, кто и как будет возмещать ущерб жильцам и обсуждать возможные причины случившегося.

По состоянию на 12:40 16 июня, по данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасности) уголовное кодекса Украины.

В отделе коммуникации столичной полиции сообщили, что причиной взрыва могла стать утечка газа в одном из гаражей.

"Следователи провели осмотр места происшествия и установили, что взрыв произошел, вероятно, от утечки газа в одном из гаражей. В настоящее время полицейские опрашивают владельца и устанавливают причины взрыва", - говорится в сообщении.

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