Известная в прошлом гимнастка Любовь Рассыхина трагически погибла во Львове

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в Facebook спортивный журналист, руководитель пресс-службы ФК "Карпаты" Юрий Назаркевич.





Он отметил, что трагедия произошла возле Привокзального рынка на ул. Городокской когда женщина шла на поезд, чтобы ехать к дочери.

"Пришла печальная новость в семью известных спортивных фигур Львова Рассыхиных. Трагически погибла Любовь Рассыхина. Женщина шла на поезд, ехала к своей дочери. К сожалению, смерть наступила мгновенно. Мастеру спорта по гимнастике, судье международной категории Любовь Рассыхиной было 77 лет и она несколько десятилетий возглавляла специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва при львовском СКА", - написал Назаркевич.

Любовь Рассыхина - жена Бориса Рассыхина, который выступал за "Карпаты" еще в 1963 году, в первый год существования команды, в 70-е годы прошлого века работал в тренерском штабе "Карпат", а в 1989 году был главным тренером возрожденного львовского клуба.

Любовь и Борис Рассыхины прожили вместе почти 60 лет.

"Коллектив футбольного клуба, ветераны и болельщики команды "Карпаты" выражают искренние соболезнования семье Рассыхиных. Вечная память", - говорится в публикации.

Редакция Цензор.НЕТ также выражает свои соболезнования родным и близким.