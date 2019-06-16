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16.06.19 15:47

Путин занимает выжидательную позицию по Зеленскому, есть "сдержанный оптимизм", - Песков

Президент Российской Федерации Владимир Путин сейчас занимает выжидательную позицию. Ему нужно понять подходы нового президента Украины Владимира Зеленского к основным составляющим повестки дня российско-украинских отношений, прежде чем встречаться с ним

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Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Это, во-первых, в целом недружественная линия Украины по отношению к России. И, во-вторых, это позиция Украины в отношении Минских договоренностей, — пояснил Песков. — До сих пор понимания нет, как будет к этому Зеленский относиться. Поэтому Путин занимает выжидательную позицию".

Песков добавил, что "в целом подход позитивный", и есть "ожидания сдержанного оптимизма". "Но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого", — сказал он.

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