Враг должен видеть, что мы движемся в ЕС, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность", об этом заявил пятый президент Украина, председатель политсилы Петр Порошенко во время выступления на традиционном гуцульском фестивале "Полонинское лето".

"Чрезвычайно важно, чтобы праздник "Полонинского лета" обязательно проводился ежегодно. Чтобы враг видел - Украина живет и движется в сторону Европейского Союза!", - убежден Порошенко,

Он также посетил праздничное богослужение в уникальном храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Криворивня Ивано-Франковской области и поздравил прихожан со светлым праздником Троицы.

"Я хочу поблагодарить каждого из вас за эти 5 лет нашего единения, развития и созидания фундамента Украины. Мы создали Украинскую автокефальную, независимую от Москвы православную церковь. (...) Мы видим возрождение наших культурных традиций, мы видим, что у нас есть все основания двигать нашу страну вперед. Я благодарю каждого из вас за этот вклад!", - отметил Порошенко.









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