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16.06.19 17:31

На Львовщине женщина попала в реанимацию после укуса змеи, - ГСЧС

В Сколевском районе Львовской области женщина попала в реанимацию после укуса змеи.

На Львовщине женщина попала в реанимацию после укуса змеи, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

15 июня в 23:00 в ГСЧС поступило сообщение от дежурной Сколевской центральной районной больницы о том, что в реанимационное отделение, поступила женщина, 1963 года рождения, жительница с. Рыков, с диагнозом "укус змеи верхней части левого бедра". По данным медиков состояние потерпевшей - средней тяжести.

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Ранее, 13 июня, спасателям Львовщины поступило сообщение, что в Городоцкую Центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести поступила, женщина 1959 года, жительница с. Малый Любинь, с диагнозом - "укус змеи левой кисти".

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