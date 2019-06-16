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16.06.19 22:54

Санкции остаются одним из наиболее эффективных инструментов реагирования на грубые нарушения Россией международного права, - глава МИД Эстонии Рейнсалу

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу 17 июня примет участие в заседании Совета по иностранным делам в Люксембурге, чтобы обсудить эффективность общей внешней политики и политики безопасности.

рейнсалу

Как сообщается на сайте МИД Эстонии, министры иностранных дел и министры обороны стран ЕС оценят ход реализации Глобальной стратегии ЕС и обсудят, как за последние три года Европейский союз укрепил свой голос в мире и помог разрешить кризисы безопасности, передает Цензор.НЕТ.

На переговорах глава МИД планирует подчеркнуть необходимость тесного евроатлантического сотрудничества для безопасности Европы, а также важность солидарности в политике в отношении России. "После оккупации Крыма Европейский союз стал одним из важнейших сторонников суверенитета и территориальной целостности Украины. Санкции продолжают оставаться одним из наиболее эффективных инструментов реагирования на грубые нарушения международного права. В этом контексте Эстония уделяет большое внимание трансатлантическому единству и расширению сотрудничества НАТО и ЕС", - отметил Урмас Рейнсалу.

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Повестка дня также включает в себя ситуацию в Судане, встречу с министром иностранных дел Иордании и другие актуальные вопросы.

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