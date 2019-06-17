Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
17.06.19 00:39

Депутат Новинский и глава МП Онуфрий в РФ встретились с главой РПЦ Кириллом

Народный депутат Украины от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский и глава Московского патриархата Онуфрий встретились в России с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом (Гундяевым).

кирилл,новинский,онуфрий

Об этом Новинский сообщил на своей странице в Facebook, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Сегодня в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. День Святой Троицы", - написал Новинский и обнародовал свое фото с представителями духовенства. Впоследствии Новинский удалил свое сообщение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мураев, Новинский, Вилкул, Кернес и Труханов, - "Оппоблок" представил первую десятку своего списка на выборах в Раду

На сайте Свято-Троицкой Сергиевой Лавры указано, что митрополит Онуфрий прибыл в Россию на богослужение главы РПЦ Кирилла. Сайт РПЦ сообщает, что патриарх Кирилл назвал прибытие Онуфрия "особой радостью".

Издание напоминает, что на съезде "Оппозиционного блока" (который планирует участвовать в парламентских выборах) 10 июня Новинский заявлял, что Московский патриархат является "единственной канонической церковью в Украине".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100