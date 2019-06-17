Америка сможет выключить энергетическую систему РФ, - New York Times

Президент подверг острой критике статью, которая появилась на страницах этого издания в воскресенье и в которой речь была о подготовке американцев к кибератакам на российскую энергетическую сеть, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
На своем профиле в Twitter Трамп назвал New York Times "коррумпированными СМИ", которые "делают и пишут невесть что? невзирая на возможные последствия".
Газета со ссылкой на бывших и действующих чиновников Белого дома сообщила, что американцы разместили в российской энергетической системе вредоносное программное обеспечение, благодаря чему, в случае взрыва конфликта на линии Вашинтон-Москва, американская сторона сможет выключить энергетическую систему в России. "Эта агрессивная тактика является ответом на российские кибератаки на США и дезинформационную кампанию, но это тоже предупреждение для России", - написала газета.
Издание напомнило, что американское министерство внутренней безопасности и ФБР уже давно сообщали, что россияне разместили в США программное обеспечение, способное парализовать работу американских электростанций, а также сети нефте- и газопроводов.
Как отмечает издание, до сих пор не появились официальные доказательства, что США выключили энергетическую систему России или Россия сделала что-то подобное в США.