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17.06.19 07:08

Однопартийная система со сосредоточением власти в одних руках может привести к автократии, - Кравчук

Первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук считает, что при однопартийной системе и сосредоточении президентской и парламентской власти в одних руках, станут возможны действия не считаясь с интересами украинского народа.

кравчук,леонид

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой" в воскресенье вечером.

"Я считаю, что однопартийная система со средоточием власти в одних руках: и президентской, и парламентской, и правительства, может создать такие условия, в которых станут возможны действия не считаясь с интересами всего украинского народа. Это всегда может привести к автократии, к элементам автократии", - сказал он.

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В связи с этим Кравчук подчеркнул, что у власти должна быть обязательно сильная оппозиция, а в коалиции минимум две политсилы.

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